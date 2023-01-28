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11:00, 28 января 2023 года

Прихожане орловских храмов собирают посылку участникам СВО

Помочь может каждый желающий.


Орловская область направила четыре посылки за последние несколько дней бойцам на передовую, однако сбор других продолжается. Одну из них собирает отец Василий по благословению митрополита Тихона вместе с прихожанами Орловской епархии. Об этом сообщил советник орловского губернатора Сергей Лежнев.

Прихожане уже принесли продукты, теплые вещи, зимние шапки, спальные мешки, утеплитель, блиндажные свечи, ноутбук, лекарства и другие вещи, о которых попросили ребята.




Сергей СИЛАЕВ
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