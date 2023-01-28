Главная » Новости



11:00, 28 января 2023 года Прихожане орловских храмов собирают посылку участникам СВО Помочь может каждый желающий.





Сергей Лежнев.



Прихожане уже принесли продукты, теплые вещи, зимние шапки, спальные мешки, утеплитель, блиндажные свечи, ноутбук, лекарства и другие вещи, о которых попросили ребята. Орловская область направила четыре посылки за последние несколько дней бойцам на передовую, однако сбор других продолжается. Одну из них собирает отец Василий по благословению митрополита Тихона вместе с прихожанами Орловской епархии. Об этом сообщил советник орловского губернатораПрихожане уже принесли продукты, теплые вещи, зимние шапки, спальные мешки, утеплитель, блиндажные свечи, ноутбук, лекарства и другие вещи, о которых попросили ребята.





Сергей СИЛАЕВ





Новости СМИ2