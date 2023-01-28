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19:00, 28 января 2023 года Для Покровской школы искусств купят музыкальные инструменты Выделено на эту цель больше четырех миллионов рублей.





Покровская школа искусств Орловской области получит новое оборудование и музыкальные инструменты. Их приобретут в рамках национального проекта "Культура".



На обновление выделено 4,4 миллиона рублей.



В прошлом году Покровский район по этому же национальному проекту приобрел автоклуб.





Ольга СУПОНЕВА





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