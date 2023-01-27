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18:00, 27 января 2023 года Кромской район направил участникам СВО 11 тонн гуманитарного груза Такого объема достигли за год. Сегодня на передовую отправилось сразу несколько автомобилей с посылками.





Кромской район, как и все муниципальные образования Орловщины, активно поддерживает участников специальной военной операции. Сегодня, в День снятия блокады Ленинграда, кромчане провели патриотический концерт. С него собрали 70 тысяч рублей. Эти деньги передадут на нужды военных.



Также сегодня из района отправили на передовую несколько автомобилей с гуманитарной помощью. Они прибудут к месту назначения уже завтра. Чтобы помочь нашим воинам, кромчане наполняли "корзины добра" в магазинах, пожилые люди вязали носки, многие перечисляли деньги. Как итог – за год Кромской район передал участникам спецоперации 11 тонн гуманитарного груза.





Татьяна Тимохина





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