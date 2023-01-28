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13:00, 28 января 2023 года В Орловской области диспансеризацию с начала года прошли более четырех тысяч человек Мероприятие проводится для раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний.





департамент здравоохранения региона. Жители от 18 до 39 лет могут пройти ее раз в три года, а после 40 лет – каждый год. Также углубленную диспансеризацию могут пройти люди, переболевшие коронавирусной инфекцией.



– Для граждан после 40 лет исследования дополняются общим анализом крови, определением абсолютного сердечно-сосудистого риска, а также несколькими видами скринингового обследования, которое направлено на раннее выявление различных онкопатологий , - сообщили в департаменте. Об этом сообщил . Жители от 18 до 39 лет могут пройти ее раз в три года, а после 40 лет – каждый год. Также углубленную диспансеризацию могут пройти люди, переболевшие коронавирусной инфекцией.





Сергей СИЛАЕВ





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