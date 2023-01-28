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14:00, 28 января 2023 года Орловец, угрожавший подруге убийством и сожжением, проведет четыре года за решеткой Мужчина попытался оспорить приговор, но безуспешно.





Житель Глазуновского района Орловской области безуспешно попытался оспорить приговор местного суда, которым он признан виновным в угрозе убийством, а также в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия. За решеткой мужчина проведет четыре года.



Как сообщили в областной прокуратуре, в декабре 2021 года мужчина сидел в машине вместе со знакомой. Из ревности и неприязни он решил ее запугать, для чего достал обрез ружья, выстрелил в воздух и зарядил снова. Доехав до своего дома, осужденный велел подруге зайти в жилище, где он продолжил запугивать женщину, угрожая убийством и сожжением, для чего показал знакомой канистры с бензином.





Орловское Информбюро





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