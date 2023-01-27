пятница 27.01.2023 22:03:14 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

19:15, 27 января 2023 года

В Орле проходит перепись утиного "населения"

Специалисты проводят это мероприятие уже больше 10 лет.


Зимой в Орле проходит перепись уток. Этой традиции уже больше 10 лет. На данный момент в Орловской области специалисты насчитали 1 238 водоплавающих и околоводоемных птиц.

С каждым годом их численность растет. Этой зимой крякв стало на 100 особей больше. Это связано с увеличенным числом незамерзающих участков водоемов и регулярной подкормкой птиц.

На зимовку в основном остаются кряквы, но встречаются и чомги, шилохвости и другие виды уток. В этом году благодаря утиной переписи впервые удалось обнаружить на Орловщине пустельгу обыкновенную.

У специалистов в области орнитологии масштабные планы. Это сбор информации для создания ключевой орнитологической территории, изучение проблемы использования ядохимикатов и отравляющих веществ в сельском хозяйстве, поиск путей решения этой проблемы.


Орловское Информбюро
© 2002−2023 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.