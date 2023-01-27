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19:15, 27 января 2023 года В Орле проходит перепись утиного "населения" Специалисты проводят это мероприятие уже больше 10 лет.





Зимой в Орле проходит перепись уток. Этой традиции уже больше 10 лет. На данный момент в Орловской области специалисты насчитали 1 238 водоплавающих и околоводоемных птиц.



С каждым годом их численность растет. Этой зимой крякв стало на 100 особей больше. Это связано с увеличенным числом незамерзающих участков водоемов и регулярной подкормкой птиц.



На зимовку в основном остаются кряквы, но встречаются и чомги, шилохвости и другие виды уток. В этом году благодаря утиной переписи впервые удалось обнаружить на Орловщине пустельгу обыкновенную.



У специалистов в области орнитологии масштабные планы. Это сбор информации для создания ключевой орнитологической территории, изучение проблемы использования ядохимикатов и отравляющих веществ в сельском хозяйстве, поиск путей решения этой проблемы.





Орловское Информбюро





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