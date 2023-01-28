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15:00, 28 января 2023 года Еще двоих блокадников в Орле поздравили с памятной датой 27 января страна отметила 79-ю годовщину снятия блокады Ленинграда.





В Орле с 79-й годовщиной снятия освобождения Ленинграда от блокады поздравили свидетелей тех событий. В нашем городе живет 12 блокадников, в эти дни они принимали подарки и теплые слова.



Орловцев посетили представители городской администрации. Например накануне, глава Северного района Сергей Мерзликин побывал у Евгения Ивановича Смирнова. В 1941 году ему было всего два годика. Малыш не понимал, что происходит в его городе. Эвакуировали семью, когда ему было уже три.



- Начинал я работать в Магнитогорске. Потом мы переехали в Орел, и я на протяжении 36 лет работал на Сталепрокатном заводе. В 1967 году построили дом и дали нам квартиру, вот с тех пор тут и живем, - рассказал Евгений Иванович.



Также поздравления получила Валентина Александровна Демина.



Фото: t.me/orel_adm





Ольга СУПОНЕВА





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