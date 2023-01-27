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20:50, 27 января 2023 года

История молодой творческой семьи из Дмитровска завершилась убийством

Муж и жена не прожили вместе и месяца. Причиной трагедии стала ревность – во время очередной ссоры, как считает следствие, мужчина взялся за нож и зарезал супругу.


Убийство в Дмитровске 20 января потрясло Орловскую область. По версии следствия, муж из ревности зарезал супругу. Пара узаконила отношения буквально за месяц до трагедии.

После совершенного убийства молодой человек сам хотел свести счеты с жизнью – не вышло. На месте преступления оставил записку, в которой дал понять, что сделал это не в состоянии аффекта. Местные говорят: сдаться полиции через сутки его заставил отец.

Подозреваемого описывают как скромного и талантливого парня. Он музыкант, отвечал за звук на всех районных мероприятиях. В 2021 году переехал в Дмитровск из Украины. Его супруга преподавала в художественном классе. Познакомилась пара на работе.


Всеволод Трифонов
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