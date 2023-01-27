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20:35, 27 января 2023 года Орловское предприятие начало поставки труб для Донбасса Продукцию из нашего региона уже применяют.





Орловские предприятия начали поставлять на Донбасс продукцию, необходимую для восстановления инфраструктуры. В нескольких донбасских деревнях вода уже течет по орловским трубам.



Срок годности изделий – полвека, но новые составы пластика позволяют трубам прослужить в четыре раза дольше.



Также орловский завод полиэтиленовых труб уже полгода активно помогает участникам СВО. Средства на закупку оборудования, инструментов, вещей и техсредств для солдат предприятие выделяет регулярно.





Антон Киселёв





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