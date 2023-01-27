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19:25, 27 января 2023 года

Абрам Миркин рассказал орловским школьникам о подвиге блокадного Ленинграда

Ребята получили информацию о героизме жителей и защитников города на Неве от непосредственного участника тех событий.


Прославленный орловский ветеран Абрам Израилевич Миркин стал гостем орловской библиотеки имени Бунина, где состоялся исторический час "Живи, бессмертный город!".

Ребята получили информацию о героизме жителей и защитников города на Неве от непосредственного участника тех событий. Также ветеран рассказал о своей недавней поездке в Санкт-Петербург. На этой встрече можно было познакомиться с выставкой литературы, посвященной теме блокадного Ленинграда,

Абрам Миркин Великую Отечественную войну встретил в Ленинграде, на артиллерийском полигоне. До освобождения города был на передовой. Свой первый бой командир зенитного орудия принял на Луцком рубеже, управляя противотанковой пушкой. Выполнял приказ не пропустить немецкие танки через противотанковый ров на трассе "Москва - Ленинград".


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