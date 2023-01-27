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20:55, 27 января 2023 года

Новый замгубернатора и итоги работы полиции: Орловский облсовет провел 17-е заседание

В повестку сессии вошло несколько десятков вопросов.


27 января депутаты Орловского облсовета собрались на 17-ю сессию. В повестку заседания вошло несколько десятков вопросов. Один из основных – назначение Александра Бирюкова замгубернатора Орловской области – руководителем Представительства региона при Правительстве Российской Федерации. Народные избранники поддержали кандидатуру, но не единогласно.

Также важной частью сессии стал доклад главы УМВД России по Орловской области Юрия Савенкова. Он отчитался об итогах работы ведомства: преступность в регионе снижается. Серьезная нагрузка легла на плечи правоохранителей из-за частых сообщений о минировании школ, детсадов, медучреждений. По данным фактам возбуждено почти 250 уголовных дел.


Юлия Сабельникова
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