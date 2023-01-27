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20:21, 27 января 2023 года Губернатор Орловской области проведет традиционное инвестпослание Мероприятие планируется провести 9 февраля.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков 9 февраля планирует провести традиционное инвестиционное послание. Об этом глава региона сообщил в ходе прямого эфира своих социальных сетях. "Это некое подведение итогов и определение приоритетов, которые у нас будут в 2023 году. Будут встречи с инвесторами", – сообщил глава региона.



Фото из архива





Орловское Информбюро





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