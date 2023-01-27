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20:30, 27 января 2023 года Андрей Клычков подписал дополнительное распоряжение по финансированию реконструкции Красного моста Об этом глава Орловщины сообщил в ходе прямого эфира в социальных сетях.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал дополнительное распоряжение по финансированию реконструкции Красного моста. Об этом он рассказал в ходе прямого эфира. Документ оформлен для своевременной закупки материалов. "Все в целом идет в работе", – сообщил губернатор.



Также Клычков упомянул другие важные стройки – многопрофильный медицинский центр ("Титаник"), а также школу на улице Зеленина. Как сообщил глава региона, работы по объектам идут без сбоев.





Орловское Информбюро





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