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21:07, 27 января 2023 года Жительница Ливен Тамара Могилевцева поделилась воспоминаниями о блокадном Ленинграде В городе на Неве она работала в военном госпитале.





Блокаднице Тамаре Могилевцевой – 100 лет. Когда пришла война, беззаботные студенческие годы пришлось сменить на тяжелую работу в осажденном Ленинграде – в военном госпитале.



Поток раненых был нескончаемым. Она спасала жизни военным. А однажды они спасли ее. От голода. У девушки украли хлебные карточки. Солдаты не оставили в беде – накормили.



Выживали тогда благодаря невероятной силе духа. Надеждой на спасение была эвакуация. 18 марта 1942 года Тамара Михайловна смогла уехать по замерзшей Ладоге.



Те страшные годы в памяти остались навсегда, но они закалили характер и помогли исполнить мечту: стать учителем русского языка, а затем и директором школы.



При содействии ТК "Принт-ТВ"









Юлия Сабельникова





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