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9:30, 28 января 2023 года Выплаты дольщикам из Нарышкино начнут поступать с 30 января 50 человек, вложившихся в квартиры на Садовой, получат компенсацию.









В общей сложности выплаты поступят 50-ти людям.



- Подать заявление на выплату дольщики могут через личный кабинет на сайте Фонда или почтовой службой на адрес Фонда: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.5, пом. 23, - отмечают региональном правительстве. На будущей неделе орловские дольщики, вложившиеся в квартиры в доме 10б Садовой улицы поселка Нарышкино, начнут получать компенсацию. Выплаты стартуют с 30 января.В общей сложности выплаты поступят 50-ти людям.





Ольга СУПОНЕВА





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