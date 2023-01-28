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17:00, 28 января 2023 года

Лучшие сельские ДК Орловщины и их работники получат денежные премии

Домам культуры выплатят по 100 тысяч рублей, а сотрудникам по 50 тысяч.


В Орловской области денежные премии получат лучшие Дома культуры на селе и их работники. В первом случае выплата составит 100 тысяч рублей, во втором - 50 тысяч.

Соответствующее постановление правительства издано 27 января. Уже известно, кто стал адресатом денежного поощрения. По сообщению телеграм-канала "Телеграммы из Орла", это ДК в Орловском МО, Мценском, Колпнянском, Новосильском, Должанском, Свердловском, Глазуновском, Корсаковском и Ливенском районах, одержавшие победу в номинации "Лучшее муниципальное учреждение культуры, находящееся на территории сельского поселения". Также на премию могут рассчитывать работники сельских учреждений культуры из Орловского МО, Мценского, Колпнянского и Ливенского районов.

Фото из архива





Ольга СУПОНЕВА
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