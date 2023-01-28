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18:00, 28 января 2023 года В Орловской области больше 9% школьников болеют ОРВИ 96 классов закрыто на карантин.





В Орловской области больше 9% всех учащихся болеют ОРВИ. В школах закрыто на карантин 96 классов.



Статистику озвучил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях, который он провел накануне. По словам главы региона, в настоящее время наблюдается рост заболеваемости. За сутки и число заболевших ковидом тоже выросло.



-Убедительная просьба следить за здоровьем детей, при малейших симптомах обращаться к врачам, - обратился Клычков к орловцам.







Ольга СУПОНЕВА





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