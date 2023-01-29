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8:57, 29 января 2023 года Крестительский храм Орла передал в военный госпиталь три сотни комплектов теплой одежды Посылку для бойцов СВО собрали прихожане и волонтеры.





Орловская область продолжает оказывать поддержку своим землякам и другим россиянам, принимающим участие в спецоперации. Так, Крестительский храм Орла передал бойцам 320 комплектов теплой одежды и генератор.



Как рассказали в Орловской митрополии, посылку сформировали прихожане и волонтеры регионального Центра гигиены и эпидемиологии. Приход собрал все необходимое за несколько дней. Генератор доставили на передовую, а в госпиталь отвезли теплую одежду.



Настоятель Крестительского храма протоиерей Владимир Сергеев отметил, что достигнута договоренность: такие совместные акции продолжатся.





Ольга СУПОНЕВА





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