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12:00, 28 января 2023 года У каждого третьего жителя Орловской области есть автомобиль В регионе зарегистрировано 264 тысячи легковушек.





На каждую тысячу жителей Орловской области приходится 370 автомобилей. Статистика говорит о том, что машина есть у каждого третьего орловца.



По итогам 2022 года, согласно данным МВД РФ, в регионе зарегистрировано 264 тысячи легковушек. Среди областей ЦФО по количеству авто на жителей Орловщина расположилась на 8-й строчке, а по стране на 27-й.



- Это усредненная оценка, в некоторых семьях может быть несколько машин, - отмечает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".



В целом же по стране на 1000 человек приходится 348 легковушек. В ЦФО на первом месте в этом рейтинге оказалась Тверская область, на втором Рязанская, на третьем Липецкая. А на последней строке Брянская область.



Фото: Ольга Супонева





Ольга СУПОНЕВА





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