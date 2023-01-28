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11:35, 28 января 2023 года Жилой дом сгорел в Глазуновском районе ЧП случилось ранним утром 28 января в деревне Сеньково.





Сегодня, 28 января, ранним утром пожарные Глазуновского района тушили жилой дом. Огонь объял постройку в деревне Сеньково.



В МЧС о проишествии сигнал поступил около пяти утра. К моменту, как пожарные прибыли на место, дом полыхал. Огонь удалось затушить, и к счастью пожар не забрал с собой человеческие жизни - обошлось без пострадавших.



Причину ЧП и все обстоятельства случившегося устанавливают специалисты чрезвычайного ведомства.





Ольга СУПОНЕВА





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