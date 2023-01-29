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10:03, 29 января 2023 года Еще одному орловскому сироте передали ключи от нового жилья Собственные квадратные метры получил житель Корсаковского района.





В Орловской области продолжается выдача квартир сиротам. На днях житель Корсаковского района стал обладателем собственной квартиры.



Как пишет районнах газета "Восход", молодому человеку вручил ключи глава райцентра.



- За восемь лет собственное жилье получили 15 корсаковцев , - отмечает издание.



Фото газеты "Восход"





Ольга СУПОНЕВА





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