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13:03, 29 января 2023 года Жителя Орла поймали на краже металлических дверей из организации Молодой человек хотел заработать денег, а заработал уголовное дело.





В Орле полицейские раскрыли кражу металлических дверей из организации. На похищении чужого имущества попался местный житель, который хотел разжиться деньгами незаконным путем.



Заяавление подал сотрудник ООО: из неиспользумого организацией помещения пропали двери. Оперативникам удалось выйти на след 27-летнего похитителя. Как оказалось, тот в ночное время снял двери с петель, нанял грузовое такси и повез сдавать краденое в пункт приема металла. Выручил орловец 5 тысяч рублей. И теперь, как сообщает пресс-служба регионального УМВД, ему придется отвечать перед судом за кражу: возбуждено уголовное дело.





Ольга СУПОНЕВА





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