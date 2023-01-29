воскресенье 29.01.2023 15:07:48 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

13:03, 29 января 2023 года

Жителя Орла поймали на краже металлических дверей из организации

Молодой человек хотел заработать денег, а заработал уголовное дело.


В Орле полицейские раскрыли кражу металлических дверей из организации. На похищении чужого имущества попался местный житель, который хотел разжиться деньгами незаконным путем. 

Заяавление подал сотрудник ООО: из неиспользумого организацией помещения пропали двери. Оперативникам удалось выйти на след 27-летнего похитителя. Как оказалось, тот в ночное время снял двери с петель, нанял грузовое такси и повез сдавать краденое в пункт приема металла. Выручил орловец 5 тысяч рублей. И теперь, как сообщает пресс-служба регионального УМВД, ему придется отвечать перед судом за кражу: возбуждено уголовное дело. 


Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2023 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.