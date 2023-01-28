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14:30, 28 января 2023 года

Скейт-парк и памп-трек откроют в поселке Кромы

Спортивные площадки должны построить уже в 2023 году.


В одном из районных центров Орловской области, поселке Кромы, появятся скейт-парк и памп-трек. Открыть их планируется в 2023 году.

Площадки для любителей экстремальных видов спорта создадут в рамках благоустройства общественной территории – "Укромный парк "Земля Вятичей". В свою очередь благоустройство стало возможным благодаря победе в конкурсе Минстроя на создание комфортной городской среды.

Помимо скейт-парка и памп-трека в новом общественном пространстве оборудуют летний кинотеатр, велотрек, беседки, качели. Будет работать прокат велосипедов и самокатов. Предусмотрено озеленение, укладка плитки, монтаж детской площадки с резиновым покрытием. Как рассказал районной газете "Заря" глава района Андрей Усиков, планируется восстановление природного ландшафта с проведением работ по очистке берегов реки Недны.




Ольга СУПОНЕВА
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