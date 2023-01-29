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11:57, 29 января 2023 года

Замгубернатора Ивановский проверил, как идет строительство поликлиники и школы в Ливнах

Эти важные социальные объекты сдать должны в 2023 году.


Первый заместитель губернатора Орловской области Владимир Ивановский наведался с инспекцией в Ливны. Он проверил, как идет строительство социальных объектов: поликлиники и школы.

В детской поликлинике к настоящему моменту завершены работы по устройству несущих и ограждающих конструкций здания, утеплен фасад, выполнена  кровля с утеплением, произведено устройство инженерных сетей. В дополнительном корпусе школы №2 ведутся работы по кладке стен 2 и 3 этажей, устройству перекрытий, прокладке водопровода, канализации, монтаж оконных блоков, электромонтажные и сантехнические работы, сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

По планам, оба объекта в эксплуатацию введут в 2023 году. 


Ольга СУПОНЕВА
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