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10:30, 29 января 2023 года Глава Кромского района накормил орловскими продуктами жителей луганского села Андрей Усиков сопроводил и передал гуманитарный груз на Донбасс.









Военнослужащим передали нужные вещи - продукты, теплую одежду. Также кромские школьники написали письма для мужчин, отстаивающих интересы Родины. Их тоже передали бойцам. Об этом



Кроме того Усиков угостил жителей луганского села продуктами, изготовленными на орловской земле.



Формирование и передача груза военнослужащим продолжится. Снова гуманитарную помощь доставила Орловская область землякам, принимающим участие в спецоперации. В этот раз сопровождал посылки глава Кромского района Андрей Усиков.Военнослужащим передали нужные вещи - продукты, теплую одежду. Также кромские школьники написали письма для мужчин, отстаивающих интересы Родины. Их тоже передали бойцам. Об этом рассказал в своем телеграм-канале советник губернатора Сергей Лежнев.Кроме того Усиков угостил жителей луганского села продуктами, изготовленными на орловской земле.Формирование и передача груза военнослужащим продолжится.





Ольга СУПОНЕВА





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