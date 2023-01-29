В первую неделю февраля в Орле ожидаются снегопады и оттепель

Публикуем подробный прогноз погоды на новую рабочую неделю.

Первая неделя февраля в Орле отметится снегопадами и оттепелью. Публикуем подробный прогноз погоды на новую рабочую неделю 30 января - 3 февраля.



Судя по прогнозу Росгидрометцентра, в понедельник 30 января в Орле ожидается мороз от -6 до -2 градусов. Пасмурно, без осадков. Сильный ветер с юга 6 м/с, атмосферное давление низкое, на уровне 736 мм рт.ст.



Во вторник 31 января -4..-2 градуса. Облачное, и в ночное, и в дневное время ожидается снег. Ветер южный 5 м/c, давление 736 мм рт.ст.



В среду 1 февраля вновь пасмурно. На термометрах -4..-1, небольшой снег. Ветер южного направления 4 м/c, атмосферное давление 740 мм рт.ст.



В четверг 2 февраля небо также затянуто облаками. В темное время суток -4 градуса, днем 0. Ожидается снег, переходящий в мокрые осадки. Ветер

южный 5 м/c,

давление 740 мм рт.ст.



В пятницу 3 февраля от -3 до -1 градуса, небо облачное. Вновь будет идти снег, который сменится мокрым снегом. Ветер сменит направление на юго-западное, давление на уровне 742 мм рт.ст.