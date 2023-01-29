Главная » Новости



11:45, 29 января 2023 года В Орле 32-летняя ревнивица задержана по подозрению в убийстве возлюбленного Женщина напала с ножом на своего сожителя.





В Орле следователи задержали 32-летнюю местную жительницу по подозрению в убийстве сожителя. Орловчанка приреновала своего возлюбленного, закончилось это кровавой расправой.



Подробности происшествия, случившегося в одной из квартир на Наугорском шоссе 26 января, корреспонденту ГТРК "Орел" рассказали в регуправлении следкома. Как оказалось, конфликт в паре случился на фоне алкогольных возлияний. Орловчанка и ее 36-летний сожитель коротали вечер за спиртным. В какой-то момент мужчина отправился за очередной дозой алкоголя, а когда вернулся, его пассия устроила ему сцену ревности. Затем схватилась за нож и нанесла смертельный удар в грудь. Мужчина скончался на месте.



- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время женщине предъявлено обвинение в убийстве, она допрошена следователем и продемонстрировала на месте механизм совершенного преступления , - прокомментировал Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.



Сейчас подозреваемая находится в СИЗО, где ей предстоит дожидаться судебного разбирательства. Следствие продолжается.















Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2