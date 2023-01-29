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11:45, 29 января 2023 года

В Орле 32-летняя ревнивица задержана по подозрению в убийстве возлюбленного

Женщина напала с ножом на своего сожителя.


В Орле следователи задержали 32-летнюю местную жительницу по подозрению в убийстве сожителя. Орловчанка приреновала своего возлюбленного, закончилось это кровавой расправой.

Подробности происшествия, случившегося в одной из квартир на Наугорском шоссе 26 января, корреспонденту ГТРК "Орел" рассказали в регуправлении следкома. Как оказалось, конфликт в паре случился на фоне алкогольных возлияний. Орловчанка и ее 36-летний сожитель коротали вечер за спиртным. В какой-то момент мужчина отправился за очередной дозой алкоголя, а когда вернулся, его пассия устроила ему сцену ревности. Затем схватилась за нож и нанесла смертельный удар в грудь. Мужчина скончался на месте. 

 Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время женщине предъявлено обвинение в убийстве, она допрошена следователем и продемонстрировала на месте механизм совершенного преступления, - прокомментировал Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас подозреваемая находится в СИЗО, где ей предстоит дожидаться судебного разбирательства. Следствие продолжается. 

 



Ольга СУПОНЕВА
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