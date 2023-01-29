Убийство в Дмитровске, строительство нового моста, пожар в консервном цеху: дайджест событий Орловской области за 23-29 января

Вспоминаем, что интересного и важного произошло в регионе за неделю.

Мы собрали для читателей недельный дайджест новостей. Вспоминаем, что интересного и важного произошло в Орловской области за прошедшую неделю 23-29 января.



В Образцово под Орлом случился пожар на производстве консерв

Спасатели боролись с огнем четыре часа. Тушение осложнялось тем, что в цеху находились газовые баллоны с пропаном, а здание, площадью 400 квадратных метров, необходимо было обесточить. Борьба с огнем велась через окна, поскольку крыша частично обрушилась. В дальнейшем началась проверка производства: а легально ли вообще оно работало?



Семье погибшего участника СВО из Орла вручили Орден Мужества

Летом прошлого года мужчина заключил контракт на армейскую службу. 3 июля, зачищая лес, столкнулся с численно превосходящим противником. В бою Сергей Комиссаров пулевое ранение, а затем рядом с ним разорвался снаряд. У героя остались жена и четверо детей.

В Орловской области за 500 миллионов отремонтируют 14 дорог

В роли подрядчика выступит "Дорожная служба", сумма контракта - 500 миллионов рублей. До 31 августа 2023 года дорожникам предстоит отремонтировать участки общей протяженностью больше 24 километров в разных районах области.

В Орле могут появиться три подземных пешеходных перехода

На самых оживленных участках города Орла, на пересечении улицы Московской с Герцена, улицы 60-летия Октября с Горького и Комсомольской с МОПРа, планируют создать подземные пешеходные переходы. В планах также стоит ремонт пока что единственного такого перехода в областной столице, расположенного в районе автовокзала.

Аэропорт в Орле примет первые самолеты в 2024 году

Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Напомним, контракт на строительство площадки, способной принять самолеты до 90 посадочных мест, заключен в 2022 году.



Новый мост в деревне Тайное под Орлом планируют открыть в июле 2024 года

Он соединит населенный пункт с городом. Каждую весну существующую низководную переправу затапливает, местным жителям нужно искать пути объезда. Официально старый мост не зарегистрирован, поэтому ремонта добиться сложно. Начало строительства запланировано на май. Новострой будет больше старой переправы: 141 метр в длину и 11 – в ширину. По обе стороны оборудуют тротуары. Из федерального, регионального и окружного бюджетов на стройку выделен 331 миллион рублей.

Участникам СВО доставили очередную посылку из Орловской области

Гуманитарную помощь собрали силами неравнодушных жителей Свердловского района.

В посылку вошли рации, тепловизоры, теплые вещи, сапоги, инструменты и строительные материалы, спальники, маскировочные сети, генераторы, печи-буржуйки, а также продукты.

Регион планирует отправить за две недели восемь посылок. Половина уже доставлена, еще четыре - в процессе формирования.

ТТП Орла получило финансовую помощь в 50 миллионов рублей



Это первая в этом году субсидия для ТТП, которая позволит МУПу заплатить налоги, снять ограничения с расчетных счетов, погасить лизинговые платежи.



Александр Бирюков утвержден в должности руководителя представительства при Правительстве РФ

Кандидатуру поддержали депутаты в ходе заседания облсовета. Александру Бирюкову 45 лет. Он окончил государственный университет управления по специальности "Государственное и муниципальное управление". Имеет докторскую степень, ученое звание профессора и большой опыт работы в органах власти.

Андрей Клычков подписал дополнительное распоряжение по финансированию реконструкции Красного моста

Документ оформлен для своевременной закупки материалов.

История молодой творческой семьи из Дмитровска завершилась убийством

Убийство в Дмитровске 20 января потрясло Орловскую область. По версии следствия, муж из ревности зарезал супругу. Пара узаконила отношения буквально за месяц до трагедии.

После совершенного убийства молодой человек сам хотел свести счеты с жизнью – не вышло. На месте преступления оставил записку, в которой дал понять, что сделал это не в состоянии аффекта. Местные говорят: сдаться полиции через сутки его заставил отец.





