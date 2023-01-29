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14:03, 29 января 2023 года Райцентр Колпна получил деньги на благоустройство дворов и парков Поселку выделено больше 7 миллионов рублей.





В 2023 году в Орловской области продолжится благоустройство, в том числе районных центров. Так, поселок Колпна получил 7 миллионов рублей.



Эти средства выделены в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Контракты для некоторых объектов местной администрацией уже заключены. Здесь отремонтируют несколько дворовых территорий по улице Чкалова. Также в поселке построят теннисный корт и обустроят фотозоны в парке культуры и отдыха, сообщает районная газета "За изобилие".



Фото газеты "За изобилие"





Ольга СУПОНЕВА





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