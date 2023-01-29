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15:00, 29 января 2023 года

На развитие сел Покровского района направят миллионы рублей

Деньги пойдут на освещение, дороги и инженерную инфраструктуру.


В 2023 году Покровскому району будет направлено 42 миллиона рублей в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий Орловской области". Эти средства пойдут на развитие инфраструктуры.

Денежные средства планируется направить на строительство сетей наружного электроосвещения, благоустройство водозаборного узла, газорегуляторного пункта, устройство основания участка автомобильных дорог, - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Кроме того, Покровский район получит 20 миллионов на ремонт дорог. 



Ольга СУПОНЕВА
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