Главная » Новости



15:00, 29 января 2023 года На развитие сел Покровского района направят миллионы рублей Деньги пойдут на освещение, дороги и инженерную инфраструктуру.





В 2023 году Покровскому району будет направлено 42 миллиона рублей в рамках программы " Комплексное развитие сельских территорий Орловской области". Эти средства пойдут на развитие инфраструктуры.



- Денежные средства планируется направить на строительство сетей наружного электроосвещения, благоустройство водозаборного узла, газорегуляторного пункта, устройство основания участка автомобильных дорог, - сообщили в пресс-службе областного правительства.



Кроме того, Покровский район получит 20 миллионов на ремонт дорог.









Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2