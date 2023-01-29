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16:00, 29 января 2023 года В Орловском округе откроется еще четыре "Точки роста" На базе Звягинской, Овсянниковской, Становоколодезьской школ, а также в школе им. Киреевского.





В учебных учреждениях Орловского муниципального округа в 2023 году появятся еще четыре "Точки роста". Открыть их планируется на площадках Звягинской, Овсянниковской, Становоколодезьской школ и школе имени Киреевского.



Как сообщает районная газета "Наша жизнь", школы Орловского МО участвуют в федеральном проекте "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". Новые места дополнительного образования, всего 30, появятся в Центре детского творчества и в школе деревни Жилина.









Ольга СУПОНЕВА





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