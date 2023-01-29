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17:00, 29 января 2023 года

Опубликован график выплат социальных пособий в Орловской области

В каких числах февраля придет денежная поддержка.


 Жителей Орловской области проинформировали о датах выплат социальных пособий в феврале. Опубликован график.

Как сообщили в региональном департаменте соцзащиты, с 6 по 8 февраля многодетным орловцам придут ежемесячные и единовременные пособия, в это же время придет материнский (семейный) капитал для многодетной семьи, ежемесячная выплата к пенсии многодетным матерям, ежемесячная денежная выплата на ребенка от 3 до 7 лет, выплата на третьего и последующего ребенка, пособие на ребенка из средств бюджета Орловской области, единовременная денежная выплата взамен набора принадлежностей для ухода за ребенком "Подарок новорожденному".

В срок с 8 по 10 февраля орловцам перечислят следующие виды пособий: ежемесячная денежная выплата региональным категориям получателей мер соцподдержки, ежемесячное пособие семьям Героев России (посмертно).

Выплаты субсидий на оплату ЖКХ произведут 24 февраля. Еженедельно в феврале будет осуществляться выплата пособий безработным (размер такой меры поддержки индивидуален). 


Ольга СУПОНЕВА
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