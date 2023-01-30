В Орловском округе грядет благоустройство дворов и общественных пространств

В 2023 году в пригороде Орла преобразится еще несколько территорий.

В 2023 году в Орловском муниципальном округе пройдет благоустройство дворов и общественных пространств. Всю сопутствующую работу проведут в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".





О том, какое именно преображение ждет населенные пункты МО, рассказала местная газета "Наша жизнь". Так, в Знаменке отремонтируют несколько дворов по улице Гагарина. Также ремонт ждет дворы улицы Парковой в поселке Стрелецком.

Что касается общественных пространств, то в планах ремонт территории у ДК "Олимп" в Знаменке, обустройство спортивной площадки в деревне Дубовая Роща, а еще благоустройство общественных пространств в населенных пунктах Шиловский, Звягинки и Хардиково.



Фото: Ольга Супонева



