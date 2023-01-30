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8:00, 30 января 2023 года

В Орловском округе грядет благоустройство дворов и общественных пространств

В 2023 году в пригороде Орла преобразится еще несколько территорий.


В 2023 году в Орловском муниципальном округе пройдет благоустройство дворов и общественных пространств. Всю сопутствующую работу проведут в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

О том, какое именно преображение ждет населенные пункты МО, рассказала местная газета "Наша жизнь". Так, в Знаменке отремонтируют несколько дворов по улице Гагарина. Также ремонт ждет дворы улицы Парковой в поселке Стрелецком. 
Что касается общественных пространств, то в планах ремонт территории у ДК "Олимп" в Знаменке, обустройство спортивной площадки в деревне Дубовая Роща, а еще благоустройство общественных пространств в населенных пунктах Шиловский, Звягинки и Хардиково. 

Фото: Ольга Супонева


 




Ольга СУПОНЕВА
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