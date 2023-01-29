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18:00, 29 января 2023 года В Ливнах накажут хулигана за ложный вызов о пожаре За вранье экстренным службам мужчина ответит перед судом.





В Орловской области наказание ждет телефонного хулигана. Мужчина позвонил в экстренные службы и сообщил о пожаре, однако на самом деле никакого возгорания не было.



12 января житель города Ливны вызвал пожарных на улицу Ленина: якобы горела квартира. Расчет прибыл на место, но никакого возгорания не было, оказалось, звонивший устроил розыгрыш. Впрочем, теперь ему придется ответить за свой поступок перед судом.



- Современные технические средства помогают без труда вычислить телефонных хулиганов и привлечь их к наказанию. Знал ли мужчина, что ложный вызов экстренных служб – это наказуемое деяние? В отношении него было возбуждено административное делопроизводство по ст. 19.13 КоАП РФ. Административный материал направлен в мировой суд города Ливны , - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



Фото: Ольга Супонева





Ольга СУПОНЕВА





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