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18:00, 29 января 2023 года

В Ливнах накажут хулигана за ложный вызов о пожаре

За вранье экстренным службам мужчина ответит перед судом.


В Орловской области наказание ждет телефонного хулигана. Мужчина позвонил в экстренные службы и сообщил о пожаре, однако на самом деле никакого возгорания не было.

12 января житель города Ливны вызвал пожарных на улицу Ленина: якобы горела квартира. Расчет прибыл на место, но никакого возгорания не было, оказалось, звонивший устроил розыгрыш. Впрочем, теперь ему придется ответить за свой поступок перед судом. 

- Современные технические средства помогают без труда вычислить телефонных хулиганов и привлечь их к наказанию. Знал ли мужчина, что ложный вызов экстренных служб – это наказуемое деяние? В отношении него было возбуждено административное делопроизводство по ст. 19.13 КоАП РФ. Административный материал направлен в мировой суд города Ливны, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. 

Фото: Ольга Супонева


Ольга СУПОНЕВА
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