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7:30, 30 января 2023 года Рыбаков в Орле предупреждают об опасности тонкого льда МЧС продолжает профилактические рейды.





В Орле и области спасатели продолжают проводить профилактические рейды, рассказывая местным жителям об опасности выхода на лед. В том числе, касаются подобные беседы рыбаков.



- В беседе с любителями рыбной ловли инспекторы ГИМС обращают внимание на то, что при себе всегда нужно иметь средства спасения: жилет, веревку, чтобы в случае необходимости оказать помощь себе и своим товарищам, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



В ведомстве также обращают внимание, что нужно напомнить о коварстве замерзших водоемов детям.





Ольга СУПОНЕВА





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