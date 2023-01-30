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9:00, 30 января 2023 года Еще одна партия нужных вещей передана из Орловской области на передовую Гуманитарный груз сопроводил глава Ливен Сергей Трубицын.





Орловская область передала очередную партию необходимых вещей нашим бойцам в зону СВО. Сопроводил гуманитарный груз глава Ливен Сергей Трубицын.



Об этом рассказал советник губернатора Сергей Лежнев. Вес посылки составил полторы тонны, в нее вошли разные вещи: от теплой одежды до инструментов и сигарет с медикаментами.



Отметим, что в ближайшее время регион отправит еще несколько передач бойцам. За две недели в общей сложности планируется отвезти в зону СВО порядка десятка посылок.





Ольга СУПОНЕВА





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