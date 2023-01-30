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9:30, 30 января 2023 года Покровская ЦРБ пополнилась кадрами и техникой благодаря национальному проекту В медучреждении освоено более 100 миллионов рублей, а по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" на работу приехали более 30 специалистов, 19 из которых – врачи.





В Покровской центральной районной больнице в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" освоено более 100 миллионов рублей. По программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" на работу приехали более 30 специалистов, 19 из которых – врачи. Также была закуплена современная аппаратура, внедрены цифровые технологии.



Приобретено восемь единиц современного медоборудования, в том числе для хирургических операционных. В арсенале появился видеоэндоскопический комплекс, позволяющий выполнять малоинвазивные операции. Уже несколько лет покровские хирурги эндоскопически выполняют операции при холециститах и аппендицитах, собираясь расширить спектр малоинвазивных вмешательств. Развивается и гнойная хирургия: в ней активно применяется новые методы лечения.



Переоснащаются и диагностические службы. В последнее время в Покровскую ЦРБ поступили два эндоскопических аппарата и новая техника для УЗИ.



Полностью обновился автопарк медучреждения. Куплено пять новых машин скорой помощи.





Елена Литинская





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