В Орле чаще стали поступать ложные вызовы о заминировании

В 2022 году таких сообщений было почти 250, тогда как в 2021 всего 14.

За прошлый год в Орле увеличилось количество ложных сообщений о заминировании. Их зафиксировано было почти 250.



Статистику озвучил глава городского УМВД Алексей Архипов на заседании горсовета. Звонившие сообщали о взрывчатых веществах в судах, военкоматах, школах и объектах жизнеобеспечения.





- Н

а состояние оперативной обстановки негативное влияние оказывают кибератаки, связанные с направлением в ОВД ложных сообщений о заминировании организаций и учреждений на обслуживаемой территории. Всего в 2022 году в УМВД области поступило 249 таких сообщений против 14 за 2021 год

, - отметил Алексей Архипов.



Отметим, что только сегодня утром в 17 школ Орла поступили сообщения о взрывных устройствах. Учеников эвакуировали.