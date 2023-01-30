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12:00, 30 января 2023 года

В Орле чаще стали поступать ложные вызовы о заминировании

В 2022 году таких сообщений было почти 250, тогда как в 2021 всего 14.


За прошлый год в Орле увеличилось количество ложных сообщений о заминировании. Их зафиксировано было почти 250. 

Статистику озвучил глава городского УМВД Алексей Архипов на заседании горсовета. Звонившие сообщали о взрывчатых веществах в судах, военкоматах, школах и объектах жизнеобеспечения. 

- На состояние оперативной обстановки негативное влияние оказывают кибератаки, связанные с направлением в ОВД ложных сообщений о заминировании организаций и учреждений на обслуживаемой территории. Всего в 2022 году в УМВД области поступило 249 таких сообщений против 14 за 2021 год,  - отметил Алексей Архипов. 

Отметим, что только сегодня утром в 17 школ Орла поступили сообщения о взрывных устройствах. Учеников эвакуировали. 


Ольга СУПОНЕВА
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