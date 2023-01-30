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10:00, 30 января 2023 года

На выходных в Орловской области сбили двух пешеходов-нарушителей

Пострадали 13-летний мальчик и 76-летняя женщина.


На минувших выходных в Орловской области произошло два ДТП с пострадавшими. Как сообщили в областном УГИБДД, в обоих случаях травмы получили пешеходы. 28 января в 15:40 на 430-м километре автодороги М-2 "Крым" автоледи на "Мицубиси Аутлендер" сбила 13-летнего мальчика, переходившего дорогу в неположенном месте. Спустя два часа в районе дома №8 ул. 8 Марта в Орле под колеса сдающего назад "Ниссана Кашкай" попала 76-летняя женщина. Пенсионерка пересекала проезжую часть в неустановленном для этого месте, хотя "зебра" была в пределах видимости.


Фото: УГИБДД России по Орловской области


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