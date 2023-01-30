Главная » Новости



10:30, 30 января 2023 года В Болхове пройдет традиционный гастрономический фестиваль "Боярыня каша" Мероприятие состоится 11 февраля. Сейчас организаторы ведут приготовления к празднику.





11 февраля в Болхове уже в четвертый раз пройдет гастрономический фестиваль "Боярыня каша". На празднике можно будет насладиться фирменным блюдом в самых разных вариациях – с маслом, мясом, молоком и многим другим. Будет организован и конкурс едоков.



Сейчас продолжается подготовка к фестивалю. Примут участие в мероприятии детские сады, гимназии и многие другие.



Праздник начнется в 11:00 в парке "Сад-Городок". С программой можно ознакомиться, перейдя по ссылке.





Юлия Опанасюк





Новости СМИ2