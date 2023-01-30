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10:15, 30 января 2023 года

В Кромах на месте пожара в квартире обнаружено тело мужчины

ЧП случилось 28 января в двухэтажке на Карла Маркса.


В поселке Кромы Орловской области при тушении пожара в квартире обнаружено тело мужчины. ЧП случилось в минувшую субботу, 28 января, в двухэтажке по улице Карла Маркса. 

Спасателям очевидцы позвонили в восьмом часу вечера. Пожарные прибыли на место происшествия и уже через несколько минут обнаружили погибшего мужчину пятидесяти лет. 

В результате пожара в квартире сгорел матрац. Причину возгорания устанавливают специалисты, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. 


Ольга СУПОНЕВА
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