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10:15, 30 января 2023 года В Кромах на месте пожара в квартире обнаружено тело мужчины ЧП случилось 28 января в двухэтажке на Карла Маркса.





В поселке Кромы Орловской области при тушении пожара в квартире обнаружено тело мужчины. ЧП случилось в минувшую субботу, 28 января, в двухэтажке по улице Карла Маркса.



Спасателям очевидцы позвонили в восьмом часу вечера. Пожарные прибыли на место происшествия и уже через несколько минут обнаружили погибшего мужчину пятидесяти лет.



- В результате пожара в квартире сгорел матрац. Причину возгорания устанавливают специалисты, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.





Ольга СУПОНЕВА





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