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11:00, 30 января 2023 года "Кванториум" в здании бывшего клуба "Колизей" в Орле заработает 1 сентября Сейчас помещение для будущего технопарка активно ремонтируется.





Технопарк "Кванториум" во Дворце пионеров и школьников им. Гагарина переедет в здание бывшего клуба "Колизей" в городском парке Орла. Сейчас помещение активно ремонтируют. В новой точке технопарк заработает уже 1 сентября. Стоимость проекта – 68 миллионов рублей.



Строительные работы начались осенью прошлого года. За несколько месяцев отремонтировали фасад здания, восстановили крышу, сделали новую проводку, а сейчас заканчивают монтаж вентиляции. Рабочим предстоит изменить планировку будущих кабинетов и возвести новые стены.





Анна Пенькова





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