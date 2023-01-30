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10:20, 30 января 2023 года В Орле эвакуируют школы из-за сообщений о взрывных устройствах 30 января звонки поступили в 17 учебных учреждений.





Сегодня утром, 30 января, в несколько школ Орла поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. Учеников эвакуируют.



Как сообщили корреспонденту ГТРК "Орел" в городской администрации, в настоящее время звонки поступили в 17 учебных учреждений. Все экстренные службы выехали на места, эвакуация школьников и персонала проводится согласно алгоритмам.



Напомним, что согласно закону, хулиганам за ложное сообщение о взрывных устройствах грозит крупный штраф в несколько сотен тысяч рублей или же лишение свободы на срок до 8 лет.









Ольга СУПОНЕВА





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