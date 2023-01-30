Опытный орловский тренер по легкой атлетике отмечает 85-летний юбилей

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11:30, 30 января 2023 года
Опытный орловский тренер по легкой атлетике отмечает 85-летний юбилейНиколай Петров воспитал немало титулованных орловских спортсменов.
Николай Петров имеет звание "Мастер спорта СССР международного класса" по легкой атлетике. Завершив карьеру спортсмена, перешел на тренерскую работу.
За время работы в школе Николай Петров подготовил мастера спорта России международного класса Михаила Стрелкова, победителя командного Чемпионата Европы по кроссу, серебряного призера Чемпионата Европы среди молодежи до 23 лет в беге на 10 000 метро, мастеров спорта по легкой атлетике Алексея Гущина и Тимофея Голоктионова, а также более десятка спортсменов – кандидатов мастера спорта, перворазрядников.
Воспитанники Николая Петрова регулярно достойно выступают на соревнованиях различного уровня, где показывают высокие спортивные результаты,
являясь чемпионами и призерами города, области, ЦФО, России, Европы и мира.
В 2002 году Петрову присвоено звание "Отличник физической культуры и спорта". В 2008 году он награжден Почетной грамотой председателя Орловского облсовета "За большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Орловской области и в связи с 70-летием со дня рождения". В 2012 году награжден Почетной грамотой губернатора за подготовку спортсменов высокого класса, в 2014 году Николай Петров получил почетный знак "За заслуги в развитии физической культуры и спорта". В 2016 году присвоено звание "Почетный работник физической культуры Орловской области".
Даже будучи в почтенном возрасте Николай Петров продолжает работать в орловском легкоатлетическом манеже и воспитывать новых спортсменов.
Коллектив ГТРК "Орёл" поздравляет спортивного наставника, желает ему крепкого здоровья и радости от новых достижений подопечных.
Анастасия Дорохова