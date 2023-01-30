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11:30, 30 января 2023 года Опытный орловский тренер по легкой атлетике отмечает 85-летний юбилей Николай Петров воспитал немало титулованных орловских спортсменов.





Николай Петров имеет звание "Мастер спорта СССР международного класса" по легкой атлетике. Завершив карьеру спортсмена, перешел на тренерскую работу.



За время работы в школе Николай Петров подготовил мастера спорта России международного класса Михаила Стрелкова, победителя командного Чемпионата Европы по кроссу, серебряного призера Чемпионата Европы среди молодежи до 23 лет в беге на 10 000 метро, мастеров спорта по легкой атлетике Алексея Гущина и Тимофея Голоктионова, а также более десятка спортсменов – кандидатов мастера спорта, перворазрядников.



Воспитанники Николая Петрова регулярно достойно выступают на соревнованиях различного уровня, где показывают высокие спортивные результаты,

являясь чемпионами и призерами города, области, ЦФО, России, Европы и мира.



В 2002 году Петрову присвоено звание "Отличник физической культуры и спорта". В 2008 году он награжден Почетной грамотой председателя Орловского облсовета "За большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Орловской области и в связи с 70-летием со дня рождения". В 2012 году награжден Почетной грамотой губернатора за подготовку спортсменов высокого класса, в 2014 году Николай Петров получил почетный знак "За заслуги в развитии физической культуры и спорта". В 2016 году присвоено звание "Почетный работник физической культуры Орловской области".



Даже будучи в почтенном возрасте Николай Петров продолжает работать в орловском легкоатлетическом манеже и воспитывать новых спортсменов.



Коллектив ГТРК "Орёл" поздравляет спортивного наставника, желает ему крепкого здоровья и радости от новых достижений подопечных.





Анастасия Дорохова





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