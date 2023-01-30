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12:30, 30 января 2023 года Орловский хореограф больше 40 лет учит детей танцам Руководитель танцевального коллектива "Калейдоскоп" Ирина Морозова точно знает, как растить настоящих артистов.





Руководитель образцового любительского ансамбля "Калейдоскоп" ОГЦК Ирина Морозова уже 41 год отдала профессии. Она точно знает, как растить настоящих артистов. Хореограф удостоена различных наград от области, но высшая заслуга – любовь детей и их родителей.



В преподавании балетмейстер сочетает доброту и мягкость, требовательность и строгость. Возглавляемый Ириной Морозовой "Калейдоскоп" давно перерос условное звание "образцовый". Коллектив – участник и призер самых значимых конкурсов города и области.





Эва Стасюлевич





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