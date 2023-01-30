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13:00, 30 января 2023 года ОРВИ продолжают хозяйничать на Орловщине Заболеваемость продолжает расти. О текущей ситуации рассказала глава отдела эпиднадзора регионального Роспотребнадзора Екатерина Яшкина.





На сегодняшний день ситуация по заболеваемости ОРВИ, включая грипп и COVID-19, в Орловской области остается непростой. По данным Роспотребнадзора, по итогам недели зарегистрировано более 6 200 обращений. По сравнению с прошлой семидневкой зафиксирован прирост в 11%, среди школьников увеличение составило более 50%.



Также Яшкина отметила, что в регионах России активизировалась корь, порекомендовав непривитым от нее орловцам получить вакцину.





Елена Литинская





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