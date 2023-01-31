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8:00, 31 января 2023 года В субботу 4 февраля в Орле пройдут курсы по оказанию первой помощи Научиться действовать в экстренной ситуации может любой желающий.









Специалисты научат орловцев действиям на случай ДТП, ЧП или каких-то бытовых происшествий. У слушателей курса появится навык оказания помощи себе и близким.



Занятия проходят в здании администрации Железнодорожного района (Трамвавный переулок, 1). Что нужно взять с собой и как записаться - Отделение "Красного креста" в Орле продолжает проводить курсы оказания первой медицинской помощи. Ближайшее занятие состоится в грядущую субботу, 4 февраля.Специалисты научат орловцев действиям на случай ДТП, ЧП или каких-то бытовых происшествий. У слушателей курса появится навык оказания помощи себе и близким.Занятия проходят в здании администрации Железнодорожного района (Трамвавный переулок, 1). Что нужно взять с собой и как записаться - здесь.





Ольга СУПОНЕВА





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