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13:30, 30 января 2023 года

Дороги Орла становятся безопаснее благодаря интеллектуальной транспортной системе

Озвучены годовые итоги работы в этом направлении.


В Орле озвучили итоги внедрения интеллектуальной транспортной системы за прошедший год. Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", на дорогах областной столицы установили 11 светофоров, 3,6 тыс. дорожных знаков и 460,5 метров барьерных и пешеходных ограждений, а в переулке Маслозаводском появилась метеостанция.

Также установлено пять комплектов оборудования: модуль, бортовые регистраторы, датчики наклона оборудования, датчик уровня топлива. Подключены через базу ГЛОНАСС 107 единиц техники. К системе мониторинга перемещения общественного транспорта подключена 321 единица транспорта.

Напомним, что создание ИТС в городах с населением свыше 300 человек предусмотрено нацпроектом "Безопасные и качественные дороги". Главной целью программы считается автоматизация процессов управления дорожным движением, что должно уменьшить число ДТП. Работы по внедрению ИТС в областной столице продолжатся.


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