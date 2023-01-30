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14:00, 30 января 2023 года В Орле стартовало обучение безработных Орловцы получат новые востребованные профессии.





В учебном центре службы занятости Орла началось обучение безработных. Люди получат новые, востребованные профессии.



Уже сформировпны первые группы. Ученикам предстоит освоить специальность бухгалтеров, портных, охранников, кадровиков, мастеров красоты, парикмахеров. Сейчас только на базе учебного центра службы занимается 121 человек . А за минувший год по базовым и актуальным профессиям прошли обучение 1045 орловцев.





Татьяна Тимохина





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