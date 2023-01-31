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7:30, 31 января 2023 года Орловские вольники завоевали шесть медалей на соревнованиях в Санкт-Петербурге Там состоялся фестиваль, посвященный 79-й годовщине снятия блокады города на Неве.





Орловские вольники отличились на фестивале в Санкт-Петербурге, посвященном снятию блокады Ленинграда. В личном зачете из 12 человек двое орловцев оказались в финале, девять спортсменов боролись за третье место. В итоге Тимур Гафуров и Иван Серегин заняли второе место. Бронзовыми призерами соревнований стали Даниил Тоскунов, Юсиф Шахмерданов, Михаил Андреев и Павел Жмыхов.





Анастасия Дорохова





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